Назван способ бесплатно получить стройматериалы для ремонта

В строительных магазинах часто раздают бесплатные образцы плитки, ламината или краски. Их можно использовать для мелкого ремонта или декора. Например, пробниками краски можно покрасить двери в гардеробной или сделать акцентную стену. Образцы плитки отлично подойдут для фартука на кухне или декоративных вставок. Многие строительные компании и мебельные фабрики готовы практически бесплатно отдать остатки материалов, которые не подошли для их проектов. Это могут быть обрезки ламината, куски гипсокартона, остатки керамической плитки или даже небольшие партии краски, — пояснил Васильев.

Он отметил, что предложения о бесплатных образцах можно найти на форумах строителей или в группах в соцсетях. По его словам, компании чаще всего сами рады избавиться от излишков.

Чтобы найти предложения о бесплатных стройматериалах, стоит мониторить местные форумы строителей, группы в соцсетях или напрямую обзванивать ближайшие производства. Часто компании рады избавиться от таких остатков, лишь бы не заниматься их утилизацией. Этот способ особенно хорош для творческих людей, готовых к нестандартным решениям, — резюмировал Васильев.

