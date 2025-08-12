Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 04:20

Назван способ бесплатно получить стройматериалы для ремонта

Бизнесмен Васильев: строймагазины часто раздают бесплатные образцы ламината

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строительные магазины нередко раздают бесплатные образцы плитки, ламината и краски, которые можно использовать для мелкого ремонта или декоративных проектов, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По словам строительного эксперта, пробниками краски, например, можно обновить двери в гардеробной.

В строительных магазинах часто раздают бесплатные образцы плитки, ламината или краски. Их можно использовать для мелкого ремонта или декора. Например, пробниками краски можно покрасить двери в гардеробной или сделать акцентную стену. Образцы плитки отлично подойдут для фартука на кухне или декоративных вставок. Многие строительные компании и мебельные фабрики готовы практически бесплатно отдать остатки материалов, которые не подошли для их проектов. Это могут быть обрезки ламината, куски гипсокартона, остатки керамической плитки или даже небольшие партии краски, — пояснил Васильев.

Он отметил, что предложения о бесплатных образцах можно найти на форумах строителей или в группах в соцсетях. По его словам, компании чаще всего сами рады избавиться от излишков.

Чтобы найти предложения о бесплатных стройматериалах, стоит мониторить местные форумы строителей, группы в соцсетях или напрямую обзванивать ближайшие производства. Часто компании рады избавиться от таких остатков, лишь бы не заниматься их утилизацией. Этот способ особенно хорош для творческих людей, готовых к нестандартным решениям, — резюмировал Васильев.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений и генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что сэкономить на ремонте россиянам поможет заранее составленная смета. По его словам, такой подход позволит избежать незапланированных расходов и оформления кредитов. Он посоветовал опираться на рекомендации друзей и знакомых, которые уже делали ремонт, в случаях, когда требуется помощь профессионалов.

