Водителей без ОСАГО выявят видеокамеры Юрист Соловьева: водителей без ОСАГО с 1 ноября выявят автоматически

Новый вид автоматической фиксации нарушений заработает в России с 1 ноября 2025 года, сообщила РИА Новости автоюрист Екатерина Соловьева. Водителей, управляющих автомобилем без полиса, будут выявлять с помощью дорожных камер.

Это стало возможным благодаря технической простоте проверки наличия полиса в общей базе данных. По словам Соловьевой, решение выявлять водителей без полиса автоматически стало своего рода компромиссом.

Для страховых компаний такая автоматическая фиксация выгодна с экономической точки зрения. Ведь это вынудит водителей все-таки оформлять полис, — отметила эксперт.

Соловьева также добавила, что оспорить возможный ошибочный штраф будет несложно. Для этого водителю достаточно предоставить действующий полис ОСАГО.

Ранее сообщалось, что за нечитаемые номера водитель может быть лишен прав. Как предупредил автомобильный юрист Дмитрий Славнов, эта мера касается тех автолюбителей, которые пытаются намеренно скрыть госномер. Речь идет о так называемых «перевертышах». За них накажут штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением прав сроком от одного до трех месяцев.