Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 15 сентября, осеннее затишье

Начало недели приносит с собой спокойную и стабильную аллергенную обстановку. Уровень пыльцы минимален сегодня, 15 сентября, но грибки не сдают позиций.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В Москве в понедельник, 15 сентября, прогнозируется тихая и пасмурная погода с максимальной температурой в районе +21°C. Небо весь день будет скрыто за облаками, однако вероятность дождя практически нулевая.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 15 сентября

Ситуация с уровнем пыльцы растений сегодня практически идеальна для аллергиков, однако споры плесени все еще напоминают о своем присутствии.

Альтернария и кладоспориум сохраняют коллективное присутствие в воздухе. Концентрация альтернарии незначительно увеличилась, но общий уровень остается стабильным и контролируемым. А вот кладоспориума все так же много, как и на прошлой неделе.

Небольшие количества пыльцы злаков едва фиксируются (около 1 единицы), не представляя очень большой угрозы.

Полынь сегодня не замечена в воздухе, а уровень пыльцы амброзии находится на минимальных значениях.

Последние дни для аллергиков можно назвать осенним затишьем. Это прекрасная возможность насладиться прогулками без серьезных ограничений. Однако споры плесени все еще активны, поэтому чувствительным людям стоит сохранять разумную бдительность, особенно в парках с влажной опавшей листвой.