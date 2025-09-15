Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 15 сентября, осеннее затишье

Пыльца: прогноз 15 сентября в Москве Пыльца: прогноз 15 сентября в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начало недели приносит с собой спокойную и стабильную аллергенную обстановку. Уровень пыльцы минимален сегодня, 15 сентября, но грибки не сдают позиций.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В Москве в понедельник, 15 сентября, прогнозируется тихая и пасмурная погода с максимальной температурой в районе +21°C. Небо весь день будет скрыто за облаками, однако вероятность дождя практически нулевая.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 15 сентября

Ситуация с уровнем пыльцы растений сегодня практически идеальна для аллергиков, однако споры плесени все еще напоминают о своем присутствии.

  • Альтернария и кладоспориум сохраняют коллективное присутствие в воздухе. Концентрация альтернарии незначительно увеличилась, но общий уровень остается стабильным и контролируемым. А вот кладоспориума все так же много, как и на прошлой неделе.

  • Небольшие количества пыльцы злаков едва фиксируются (около 1 единицы), не представляя очень большой угрозы.

  • Полынь сегодня не замечена в воздухе, а уровень пыльцы амброзии находится на минимальных значениях.

Последние дни для аллергиков можно назвать осенним затишьем. Это прекрасная возможность насладиться прогулками без серьезных ограничений. Однако споры плесени все еще активны, поэтому чувствительным людям стоит сохранять разумную бдительность, особенно в парках с влажной опавшей листвой.

пыльца
аллергены
аллергия
полынь
злаки
грибки
погода
прогнозы
мониторинг
Москва
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.