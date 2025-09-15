Археологи нашли в Казахстане 150 захоронений неизвестной цивилизации

В Западно-Казахстанской области около города Уральск археологи обнаружили уникальный некрополь, состоящий из 150 курганов неизвестной культурной принадлежности. Находка была сделана в ходе плановых раскопок, проводимых местными и международными исследовательскими группами, сообщает издание Archaeology Magazine.

Особенностью обнаруженных захоронений является их нестандартная архитектура: часть курганов имеет прямоугольную форму, другие состоят из двух соединенных каменных колец. Предварительный анализ позволяет отнести сооружения к раннему железному веку, однако точную культурную и этническую принадлежность установить пока не удалось.

Археологи нашли примерно 150 курганов, не похожих на ранее известные в регионе. Некоторые из них имеют прямоугольную форму, другие состоят из двух соединенных колец, — указано в сообщении.

Находка представляет значительный интерес для научного сообщества, поскольку может свидетельствовать о существовании ранее неизвестной исторической цивилизации в регионе. Дальнейшие исследования помогут установить точную датировку сооружений и их культурные особенности. Раскопки и анализ артефактов продолжаются при поддержке казахстанских и международных научных институтов.

