Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 02:18

Археологи нашли в Казахстане 150 захоронений неизвестной цивилизации

Archaeology Magazine: в Казахстане нашли захоронения неизвестной принадлежности

Фото: Victor Goryachev/Russian Look

В Западно-Казахстанской области около города Уральск археологи обнаружили уникальный некрополь, состоящий из 150 курганов неизвестной культурной принадлежности. Находка была сделана в ходе плановых раскопок, проводимых местными и международными исследовательскими группами, сообщает издание Archaeology Magazine.

Особенностью обнаруженных захоронений является их нестандартная архитектура: часть курганов имеет прямоугольную форму, другие состоят из двух соединенных каменных колец. Предварительный анализ позволяет отнести сооружения к раннему железному веку, однако точную культурную и этническую принадлежность установить пока не удалось.

Археологи нашли примерно 150 курганов, не похожих на ранее известные в регионе. Некоторые из них имеют прямоугольную форму, другие состоят из двух соединенных колец, — указано в сообщении.

Находка представляет значительный интерес для научного сообщества, поскольку может свидетельствовать о существовании ранее неизвестной исторической цивилизации в регионе. Дальнейшие исследования помогут установить точную датировку сооружений и их культурные особенности. Раскопки и анализ артефактов продолжаются при поддержке казахстанских и международных научных институтов.

Ранее археологи обнаружили 317 скелетов средневекового периода во время раскопок под бывшим универмагом в английском городе Глостер. Находка была сделана организацией Cotswold Archaeology на территории, где ведется строительство нового кампуса Университета Глостера.

археологи
раскопки
Казахстан
находки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.