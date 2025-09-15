Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 03:03

Стало известно, как заставить банк быстро закрыть счет

Финансист Асон: на задержку закрытия счета в банке надо жаловаться в ЦБ России

Здание Центрального банка РФ Здание Центрального банка РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Закрытие счета в банке иногда затягивается на недели, подтвердила агентству «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон. Однако существует действенный способ ускорить процесс.

По словам финансиста, банки могут затягивать процедуру по разным причинам: от желания удержать клиента и технических сбоев до неопытности сотрудников. Со своей стороны, клиенту следует подать заявление и получить на своем экземпляре отметку о его приеме.

Если банк бездействует, нужно запросить у него письменное объяснение причин задержки и устранить все возможные препятствия со своей стороны, например погасить задолженность. Финансист также посоветовала подать жалобу на кредитную организацию в Центробанк России через онлайн-приемную.

Для банков это самый действенный стимул, так как ЦБ серьезно штрафует за нарушения прав потребителей, — резюмировала Асон.

Ранее сообщалось, что следователям и дознавателям могут дать право без решения суда приостанавливать операции с банковскими счетами россиян, которых подозревают в преступлении. Поправку предлагается внести в статью 111 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

