Двух детей зажало между грузовиками в Ростовской области УПЧС: двое детей и женщина были зажаты грузовиками при ДТП в Ростовской области

Трое человек, включая двух детей, получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон», сообщает управление по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района. Автомобиль «Газель» оказался зажат между двумя грузовиками.

Травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров. Двое из них (женщина 1987 г. р. и ребенок 2015 г. р.) были госпитализированы в травматологическое отделение ГБУ РО ЦРБ в Аксайском районе.

Третий несовершеннолетний пассажир 2012 г. р., который получил легкие травмы и был осмотрен медиками, а после согласования с законными представителями от госпитализации отказался, — говорится в публикации.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон». По предварительной информации Госавтоинспекции Ростовской области, водитель грузовика с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении по правой полосе «Газелью». От удара легковесный автомобиль отбросило на полуприцеп другого грузового автопоезда, который в этот момент остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. В результате «Газель» оказалась зажата.