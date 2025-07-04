Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 00:02

Двух детей зажало между грузовиками в Ростовской области

УПЧС: двое детей и женщина были зажаты грузовиками при ДТП в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое человек, включая двух детей, получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон», сообщает управление по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района. Автомобиль «Газель» оказался зажат между двумя грузовиками.

Травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров. Двое из них (женщина 1987 г. р. и ребенок 2015 г. р.) были госпитализированы в травматологическое отделение ГБУ РО ЦРБ в Аксайском районе.

Третий несовершеннолетний пассажир 2012 г. р., который получил легкие травмы и был осмотрен медиками, а после согласования с законными представителями от госпитализации отказался, — говорится в публикации.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон». По предварительной информации Госавтоинспекции Ростовской области, водитель грузовика с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении по правой полосе «Газелью». От удара легковесный автомобиль отбросило на полуприцеп другого грузового автопоезда, который в этот момент остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. В результате «Газель» оказалась зажата.

ДТП
Ростовская область
женщины
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА пенсионерки
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.