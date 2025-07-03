В Ростовской области «Газель» с детьми зажало между грузовиками

В Ростовской области «Газель» с детьми зажало между грузовиками В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись два грузовика и «Газель»

В Ростовской области на федеральной автотрассе М-4 «Дон» столкнулись два грузовика и «Газель», сообщает Telegram-канал управления по предупреждению и ликвидации ЧС по Аксайскому району. Легковой фургон, внутри которого находились дети, оказался зажат между большими фурами.

Поступило сообщение о столкновении на участке ФАД М-4 «Дон» (город Аксай, улица Западная) в попутном направлении двух грузовых автомобилей и автомобиля «Газель». В результате ДТП автомобиль «Газель», в котором находились несколько несовершеннолетних детей, был зажат между грузовиками, — указывается в сообщении.

В настоящий момент устанавливается число участников ДТП и пострадавших в ходе столкновения. Выясняется причина происшествия.

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