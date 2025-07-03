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03 июля 2025 в 20:31

В Ростовской области «Газель» с детьми зажало между грузовиками

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись два грузовика и «Газель»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Ростовской области на федеральной автотрассе М-4 «Дон» столкнулись два грузовика и «Газель», сообщает Telegram-канал управления по предупреждению и ликвидации ЧС по Аксайскому району. Легковой фургон, внутри которого находились дети, оказался зажат между большими фурами.

Поступило сообщение о столкновении на участке ФАД М-4 «Дон» (город Аксай, улица Западная) в попутном направлении двух грузовых автомобилей и автомобиля «Газель». В результате ДТП автомобиль «Газель», в котором находились несколько несовершеннолетних детей, был зажат между грузовиками, — указывается в сообщении.

В настоящий момент устанавливается число участников ДТП и пострадавших в ходе столкновения. Выясняется причина происшествия.

Ранее стало известно о гибели в ДТП футболиста Диогу Жота. Авария произошла на 65-м километре трассы А52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. 28-летний нападающий «Ливерпуля» ехал на машине вместе со своим 26-летним братом Андре.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге у автобуса № 481 на перекрестке проспектов Стачек и Маршала Жукова взорвалось колесо. Пострадал один человек.

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