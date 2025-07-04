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04 июля 2025 в 02:55

Стало известно, сколько человек погибло с командиром 110-й бригады ВСУ

Вместе с командиром 110-й бригады ВСУ был уничтожен почти весь штаб соединения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате удара под Гуляйполем погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич, его заместитель Дмитрий Романюк и практически весь штаб соединения. Пострадавшими стали около сотни украинских военных, сообщил их сослуживец Егор Фирсов в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Во время ракетных ударов погиб наш боевой товарищ — Дмитрий Романюк, заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады, — написал он.

Гибель командира ранее была подтверждена бригадным генералом ВСУ Сергеем Собко. Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что Захаревич и другие военнослужащие погибли в результате удара ВС РФ по городу Гуляйполе в Днепропетровской области.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале указал на катастрофические масштабы потерь. По его данным, в результате удара был уничтожен практически весь штаб 110-й ОМБр. Мосийчук утверждает, что всего погибли около 70 человек, еще порядка 30 получили ранения.

В конце июня российские военные нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Сумской области. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, ВС РФ также поразили военную логистику украинской армии в Харьковской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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