Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 4 июля, еще больше злаков

Какие аллергены присутствуют в столичном воздухе в начале июля? Делимся ежедневным мониторингом уровня пыльцы в воздухе.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
В пятницу от жителей столицы опять отвернется солнце: ожидается облачная погода. Утром и днем может пойти дождь, возможна даже гроза. Однако температура будет комфортной: в районе +26 градусов.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 4 июля
Основными врагами столичных аллергиков летом остаются злаковые культуры. На карте SILAM даже появился тревожный красный цвет. Он означает, что уровень пыльцы сегодня превысил значение в 1000 единиц на кубометр. Будьте очень осторожны!
Концентрация спор плесневых грибков находится на низком уровне. Сейчас и пыльца деревьев, в том числе надоедливой березы, практически отсутствует. Это снижает аллергический фон. Зато сторонние мониторинговые ресурсы сигнализируют о небольшой активности сорных трав.
По возможности советуем ограничить сегодня время пребывания на улице, если у вас аллергия на злаки. Обязательно держите под руками проверенные препараты и соблюдайте рекомендации доктора.
Как избавиться от аллергии на пыльцу? Разобрались в отдельном материале.