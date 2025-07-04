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04 июля 2025 в 03:03

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 4 июля, еще больше злаков

Мониторинг пыльцы в Москве на 4 июля Мониторинг пыльцы в Москве на 4 июля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие аллергены присутствуют в столичном воздухе в начале июля? Делимся ежедневным мониторингом уровня пыльцы в воздухе.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В пятницу от жителей столицы опять отвернется солнце: ожидается облачная погода. Утром и днем может пойти дождь, возможна даже гроза. Однако температура будет комфортной: в районе +26 градусов.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 4 июля

Основными врагами столичных аллергиков летом остаются злаковые культуры. На карте SILAM даже появился тревожный красный цвет. Он означает, что уровень пыльцы сегодня превысил значение в 1000 единиц на кубометр. Будьте очень осторожны!

Концентрация спор плесневых грибков находится на низком уровне. Сейчас и пыльца деревьев, в том числе надоедливой березы, практически отсутствует. Это снижает аллергический фон. Зато сторонние мониторинговые ресурсы сигнализируют о небольшой активности сорных трав.

По возможности советуем ограничить сегодня время пребывания на улице, если у вас аллергия на злаки. Обязательно держите под руками проверенные препараты и соблюдайте рекомендации доктора.

Как избавиться от аллергии на пыльцу? Разобрались в отдельном материале.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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