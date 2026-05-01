Массовое пыление близко: прогноз пыльцы в Москве сегодня — 1 мая

Май начинается с потепления, а значит, массовое цветение берез близко. Рассказываем, к чему готовиться поллинозникам, и определяем уровень пыльцы сегодня.

В пятницу, 1 мая, все так же ожидаются осадки: ближе к вечеру пойдет небольшой дождь. Но в целом погода улучшится. Воздух прогреется до +9 градусов. Это подходящие условия для постепенного увеличения уровня пыльцы в воздухе.

Прогноз пыльцы на 1 мая 2026 года

После череды дней, щедрых на снег с дождем, погода улучшится, и факторов, способных снизить концентрацию пыльцы в воздухе, станет меньше. Из-за этого уровень пыльцы березы поднимется с минимального до высокого (от 100 до 1000 единиц на кубометр).

Самое время вспомнить правила аллергобыта и пополнить аптечки препаратами, назначенными врачом. О том, как облегчить жизнь в разгар массового пыления, читайте в нашем материале.