День Победы — 2026
01 мая 2026 в 16:03

В Саратове умер ветеран Советско-японской войны

В Саратове в возрасте 101 года скончался ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров, сообщил глава города Игорь Молчанов. Глава города выразил глубокие соболезнования родным и близким героя, отметив масштаб его личности.

Сегодня на 102-м году жизни скончался Почетный гражданин города Саратова, участник Советско-японской войны Невзоров Сергей Иванович. Отец и двое старших братьев ветерана участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, — написал Молчанов.

Боевой путь Невзорова начался осенью 1942 года, когда он на «полуторке» доставлял боеприпасы под Сталинград. Позже, уже в рядах Красной Армии, он стал механиком-водителем танка Т-34 и совершил знаменитый переход через пустыню Гоби. За свои подвиги ветеран был удостоен множества наград, включая медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также орден Отечественной войны II степени. После завершения войны Сергей Иванович долгие годы трудился в нефтяной отрасли, пройдя путь от бурильщика до начальника цеха.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова: уровень бедности в России снизился в 1,5 раза
«События очень разные»: Медведев о росте маткапитала в непростых условиях
Вертолету оторвало хвост в результате аварии в Коми
Медведев раскрыл ощущения в самые драматические периоды истории
Медведев пошутил про «Единую Россию»
Германия рискует остаться без газа к следующей зиме
Двое подростков госпитализированы после ДТП в Люберцах
В Госдуме выступили с важной для малоимущих пенсионеров инициативой
Составлен список стран, которые возмущает парад Победы в Москве 9 мая
«Потому что сделали свой выбор»: мэр Энергодара о мести ВСУ жителям
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Коми выросло
Появилось первое фото с места жесткой посадки вертолета в Коми
Раскрыты подробности ЧП с вертолетом в Коми
Раскрыто число пострадавших при посадке вертолета в Коми
Медведев сообщил о кратном росте финансовой поддержки семей
Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Коми
Раскрыто, был ли вооружен пытавшийся пробиться к Паслеру на митинге мужчина
Московский ЖК «Алые паруса» потряс жуткий инцидент
Парашютист выжил после жесткой посадки на линию электропередачи
Медведев раскрыл, где нужен особый контроль за работодателями
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

