В Саратове умер ветеран Советско-японской войны

В Саратове в возрасте 101 года скончался ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров, сообщил глава города Игорь Молчанов. Глава города выразил глубокие соболезнования родным и близким героя, отметив масштаб его личности.

Сегодня на 102-м году жизни скончался Почетный гражданин города Саратова, участник Советско-японской войны Невзоров Сергей Иванович. Отец и двое старших братьев ветерана участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, — написал Молчанов.

Боевой путь Невзорова начался осенью 1942 года, когда он на «полуторке» доставлял боеприпасы под Сталинград. Позже, уже в рядах Красной Армии, он стал механиком-водителем танка Т-34 и совершил знаменитый переход через пустыню Гоби. За свои подвиги ветеран был удостоен множества наград, включая медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также орден Отечественной войны II степени. После завершения войны Сергей Иванович долгие годы трудился в нефтяной отрасли, пройдя путь от бурильщика до начальника цеха.