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04 июля 2025 в 01:48

Названа предварительная причина смерти Майкла Мэдсена

NBC: Майкл Мэдсен скончался от остановки сердца

Майкл Мэдсен Майкл Мэдсен Фото: Panoramic/Global Look Press

Известный актер Майкл Мэдсен, прославившийся ролью Мистера Блондина в «Бешеных псах», скончался, предварительно, из-за остановки сердца. Об этом сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на его менеджера Рона Смита.

По данным телеканала, Смит подтвердил печальную новость в электронном письме. Управление шерифа округа Лос-Анджелес, расследующее обстоятельства смерти, информировало, что, по предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам. Признаков насильственных действий не обнаружено.

У Мэдсена остались нереализованные творческие планы. Его менеджеры Сьюзан Феррис и Рон Смит, а также публицист Лиз Родригес утверждают, что он «проделал невероятную работу» с независимым кино. Актер также готовился выпустить новую книгу под названием «Слезы по моему отцу: мысли и стихи преступника».

Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Он снялся более чем в 170 фильмах, однако больше всего его запомнили по ролям у Тарантино. Среди его работ: «Донни Браско» (1997), «Убить Билла» (2004), «Город грехов» (2005), «Омерзительная восьмерка» (2015) и другие.

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