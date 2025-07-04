Дронам ВСУ «Лютый» и «Баба-яга» пришел конец. Чудо-лазер РФ сожжет их дотла

В России до конца августа пройдут испытания первого прототипа лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох». Как сообщили разработчики, приоритетными целями для нового оружия станут украинские беспилотники — в том числе дроны «Лютый» и БПЛА семейства «Баба-яга». Какие перспективы у нового проекта и что ему могут противопоставить противники РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно об антидроновом «лучемете» РФ

Разработчик нового противодронового оружия, пожелавший остаться неизвестным, рассказал СМИ, что в ходе испытаний планируется уничтожать мишени, имитирующие украинский БПЛА «Лютый». Отмечается, что лазер работает бесшумно и мгновенно и выводит из строя любую часть дрона. «Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дронов, „Бабы-яги“ или „Лютого“», — указал источник.

Разработчик подчеркнул, что лазер против дронов эффективнее огнестрельного и ракетного оружия: он бесшумен и не оставляет видимых следов. Благодаря этим свойствам «лучемет» становится идеальным инструментом для защиты от атак с воздуха. В случае успеха испытаний компания готова изготовить предсерийную партию.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что одна из сложнейших задач, с которой столкнулись российские войска в ходе СВО, — это борьба за «малый воздух».

«В тактической зоне действуют FPV-дроны, на которые приходится расходовать зенитные ракеты. Это все равно что стрелять из пушки по воробьям. Поэтому нужны средства, которые могут эффективно бороться с малыми беспилотниками, — лазеры как раз и займут здесь свою нишу», — подчеркнул собеседник.

Что известно о создании лазерного оружия в России

Разработки и испытания лазерного оружия стартовали в России еще в советский период — в середине 1950-х годов. Леонков отмечает, что отечественные специалисты провели огромное количество экспериментов, исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечив технический задел на будущее.

Лазерный комплекс «Пересвет» Фото: МО РФ

«На этой основе в России был создан боевой лазер „Пересвет“ — хорошая боевая машина, прошедшая госиспытания, эксплуатацию. Но при всех своих достоинствах у нее один видимый недостаток — она громоздкая. Тем не менее потребность в компактных лазерах сохранилась. Были проведены работы с новыми материалами, технологиями — наконец, создали такое оружие, которое можно размещать на боевых бронированных машинах», — поделился эксперт.

Леонков добавил, что разработки лазерного антидронового оружия ведутся и за рубежом — в частности, в США. На днях американские военные испытали новую систему противовоздушной обороны DE M-SHORAD на базе бронемашины Stryker. Она представляет собой 50-киловаттный твердотельный лазер, способный поражать малогабаритные воздушные цели на расстоянии до 8 км.

«Сейчас большинство дронов делают из композитных материалов: пластик, углепластик и так далее. Воздействие высокой температуры, которая в фокусе может быть равна 500, 600 или даже 1000 градусов, приводит к тому, что пластик начинает гореть или плавиться. Соответственно, нарушается функциональная работа беспилотника», — отмечает Леонков.

Как новое лазерное оружие поможет ВС РФ

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru допустил, что российский «лучемет» может оказаться довольно энергозатратным и дорогим в производстве. По мнению эксперта, пока неясно, получит ли разработка массовое применение.

«Скорее всего, лазер понадобится для проведения каких-то точечных операций. Допустим, для поражения скопления вооружений, военной техники. Предположим, он бы очень подошел для отражения атаки роя беспилотников», — считает он.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроме того, лазерный «антидрон» может быть эффективным при защите таких объектов, как атомные, тепло- и гидроэлектростанции, продолжил специалист. «В перспективе ему можно найти применение в военно-морских сражениях — для поражения крупных кораблей. Также „лучеметы“ нового поколения могли бы успешно применяться против безэкипажных катеров, чтобы мгновенно пресекать атаки неприятельского флота», — привел примеры Перенджиев.

Леонков обратил внимание, что у лазеров есть и еще один недостаток — в плохих метеоусловиях они не работают. По его мнению, если «лучемет» покажет свою эффективность на испытаниях, следующим этапом его применения должна стать обкатка в войсках, добавил собеседник.

«Если там этот лазер подтвердит свои характеристики, тогда можно будет говорить о том, что он может быть внедрен. А сколько времени на это уйдет — вопрос открытый. Можно провести ускоренные испытания: на месяц загнать его на СВО в место, где просто засилье украинских дронов, и посмотреть, как работает. Но при этом нужно понимать, что, как только комплекс появится в зоне боевых действий, он сразу станет объектом для атак. То есть организация его боевой работы тоже требует определенных мер. Но без проверки в реальных боевых условиях он не может пойти в серийное производство», — резюмировал Леонков.

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