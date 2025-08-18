Хрустящие баклажаны в салате «Лаззат»: секретный рецепт

Салат «Лаззат» с хрустящими баклажанами — настоящая находка для любителей насыщенных овощных закусок. Для приготовления потребуется 500 граммов баклажанов, 2 средние моркови, 1 крупная луковица, 3 зубчика чеснока, 100 граммов сладкого перца, 50 миллилитров растительного масла, 2 столовые ложки уксуса, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара и щепоть молотого черного перца.

Баклажаны нарезают кубиками и обжаривают на растительном масле до золотистой корочки. Лук и морковь шинкуют тонкой соломкой, сладкий перец нарезают полосками. Все овощи складывают в кастрюлю, добавляют измельченный чеснок, соль, сахар, перец и уксус. Смесь томят на медленном огне 15 минут, регулярно перемешивая, чтобы овощи равномерно пропитались ароматами. Горячий салат раскладывают по стерилизованным банкам и закрывают крышками.

Этот рецепт салата «Лаззат» с хрустящими баклажанами сохраняет насыщенный вкус овощей и характерную хрустящую текстуру баклажанов. Он прекрасно подходит для зимних ужинов, праздничного стола и как самостоятельная закуска или гарнир.

