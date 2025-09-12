Нежный и без майонеза! Салат с курицей и сухариками — свежий взгляд на привычные продукты! Легкая заправка делает это блюдо идеальным для полезного ужина. Сочный, ароматный и невероятно простой в приготовлении!
Ингредиенты
- Филе куриное вареное — 400 г
- Яйца вареные — 3 шт
- Салат листовой — 40 г
- Помидоры — 2 шт
- Сыр твердый — 70 г
- Сухарики — 80 г
- Сметана — 2 ст. ложки
- Горчица — 1 ч. ложка
- Сок лимона — 1 ч. ложка
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе нарезать тонкой соломкой или разделить на волокна. Вареные яйца очистить и нарезать некрупными кубиками. Помидоры нарезать дольками удалив плодоножки. Сыр натереть на крупной терке. Листовой салат порвать руками на средние кусочки. Для заправки смешать сметану, горчицу и лимонный сок, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать.
- В просторной салатнице соединить все подготовленные ингредиенты, кроме сухариков. Заправить соусом аккуратно перемешать. Непосредственно перед подачей добавить сухарики, чтобы они сохранили хрустящую текстуру. Сразу же подавать к столу.
Ранее мы готовили салат «Самый вкусный» с говядиной и овощами. Он станет звездой любого стола.