12 сентября 2025 в 15:00

Нежный и без майонеза! Салат с курицей и сухариками — свежий взгляд на привычные продукты

Нежный и без майонеза! Салат с курицей и сухариками — свежий взгляд на привычные продукты! Легкая заправка делает это блюдо идеальным для полезного ужина. Сочный, ароматный и невероятно простой в приготовлении!

Ингредиенты

  • Филе куриное вареное — 400 г
  • Яйца вареные — 3 шт
  • Салат листовой — 40 г
  • Помидоры — 2 шт
  • Сыр твердый — 70 г
  • Сухарики — 80 г
  • Сметана — 2 ст. ложки
  • Горчица — 1 ч. ложка
  • Сок лимона — 1 ч. ложка
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе нарезать тонкой соломкой или разделить на волокна. Вареные яйца очистить и нарезать некрупными кубиками. Помидоры нарезать дольками удалив плодоножки. Сыр натереть на крупной терке. Листовой салат порвать руками на средние кусочки. Для заправки смешать сметану, горчицу и лимонный сок, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать.
  2. В просторной салатнице соединить все подготовленные ингредиенты, кроме сухариков. Заправить соусом аккуратно перемешать. Непосредственно перед подачей добавить сухарики, чтобы они сохранили хрустящую текстуру. Сразу же подавать к столу.

Ранее мы готовили салат «Самый вкусный» с говядиной и овощами. Он станет звездой любого стола.

