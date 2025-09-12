Нежный и без майонеза! Салат с курицей и сухариками — свежий взгляд на привычные продукты

Нежный и без майонеза! Салат с курицей и сухариками — свежий взгляд на привычные продукты! Легкая заправка делает это блюдо идеальным для полезного ужина. Сочный, ароматный и невероятно простой в приготовлении!

Ингредиенты

Филе куриное вареное — 400 г

Яйца вареные — 3 шт

Салат листовой — 40 г

Помидоры — 2 шт

Сыр твердый — 70 г

Сухарики — 80 г

Сметана — 2 ст. ложки

Горчица — 1 ч. ложка

Сок лимона — 1 ч. ложка

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Куриное филе нарезать тонкой соломкой или разделить на волокна. Вареные яйца очистить и нарезать некрупными кубиками. Помидоры нарезать дольками удалив плодоножки. Сыр натереть на крупной терке. Листовой салат порвать руками на средние кусочки. Для заправки смешать сметану, горчицу и лимонный сок, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. В просторной салатнице соединить все подготовленные ингредиенты, кроме сухариков. Заправить соусом аккуратно перемешать. Непосредственно перед подачей добавить сухарики, чтобы они сохранили хрустящую текстуру. Сразу же подавать к столу.

