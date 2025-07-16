Мариную за час: салат из огурцов с луком без заморочек

Мариную за час: салат из огурцов с луком без заморочек

Домашний салат из огурцов с луком — универсальная и быстрая заготовка, которая выручает в любое время года. Он сочетает легкость, свежесть и приятную кислинку, идеально подходит к мясным и картофельным блюдам.

Для приготовления берут огурцы (1 кг) и лук репчатый (300 г), нарезают полукольцами. К овощам добавляют сахар (2 ст. л.), соль (1 ст. л.), уксус 9% (50 мл) и растительное масло (50 мл). Для усиления вкуса используют зелень укропа или петрушки, а также немного черного молотого перца. После перемешивания салат настаивается час — овощи пускают сок и пропитываются ароматами.

Затем масса раскладывается по стерильным банкам, стерилизуется 15 минут и укупоривается. Такая заготовка отлично хранится в прохладном месте, не теряя вкуса и текстуры.

Этот салат из огурцов на зиму особенно удобен тем, что готовится без сложных манипуляций, но сохраняет вкус свежих овощей даже в морозные месяцы.