Вызывает зависимость: огурцы на зиму с крыжовником — пикантный рецепт

Огурцы маринованные с крыжовником — заготовка с интересным вкусом. Рецепт не надо искать! Как сделать эту заготовку на зиму, рассказывает NEWS.ru.

Нужны: огурчики — 800 г, ягоды крыжовника — 150 г, зонтики укропа — 2 шт., чеснок — 2 штуки, листочек хрена — 2 шт., листья вишни — 4 шт., перец душистый — 6 горошин. Маринад для огурцов готовится из столового уксуса — 70 мл, сахара — 3 ст. л., соли — 2 ст. л.

Огурчики вымачиваем в ледяной воде полтора часа. Ягоды промываем, удаляем плодоножки. В чистые банки кладем специи и зелень. Плотно укладываем овощи, смешивая с крыжовником.

Далее огурцы на зиму заливаем кипящей водой на 8–10 минут. Слитую жидкость используем для маринада. Воду кипятим с солью и сахарным песком. Перед выключением огня вливаем уксус. Заливаем это в банки и закатываем. Крыжовник придает фруктовый оттенок. Огурцы на зиму будут готовы к дегустации через 3–4 недели! Приятного аппетита и хорошей зимы!