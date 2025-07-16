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16 июля 2025 в 20:20

Самое вкусное: рецепт огурцов на зиму «Натали» — готовим и не паримся

Самое вкусное: рецепт огурцов на зиму «Натали» — готовим и не паримся Самое вкусное: рецепт огурцов на зиму «Натали» — готовим и не паримся Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот огуречный салат «Натали» для зимних заготовок — фаворит многих хозяюшек. Активно готовим соленья, а рецепты смотрим на NEWS.ru.

На 3 литра нужны: огурчики — 2-3 кг, сочная морковка — 400 г, луковица — 300 г, чеснок ароматный — 1 головка, зелень укропа — крупный пучок, перчик чили (по желанию). Для заливки: вода питьевая — 1,5 л, соль крупного помола — 2 ст. л., сахарный песок — 5 ст. л., уксус столовый — 150 мл, масло подсолнечное — 150 мл

Огурцы на зиму шинкуем кружочками, морковь — тонкой соломкой, лук — полукольцами. Мешаем овощи с давленным чесноком, рубленым укропом и растительным маслом, оставляем на полчаса. В отдельной кастрюльке кипятим воду с кристаллами соли и сахара, в конце вливаем уксус.

Плотно укладываем овощную смесь в подготовленные банки, заливаем горячим маринадом. Плотно закрываем нашу заготовку на зиму и храним в прохладном месте.

Рецепт огурцов на зиму в банках очень прост! Наслаждайтесь.

общество
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домашние заготовки
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
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