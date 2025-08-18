Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 12:53

Количество пострадавших из-за взрыва на заводе под Рязанью возросло

В МЧС сообщили о ранении 154 человек из-за взрыва на заводе под Рязанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью превысило 150 человек, сообщили представители МЧС России. По их словам, в результате инцидента различные ранения получили 154 человека, 20 из которых погибли.

В поселке Лесной работы организованы и проводятся по трем основным участкам. На трех тысячах квадратов разобрана половина разрушенных конструкций. <...> По уточненной информации, 154 человека пострадали, из них 20 погибли, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что предварительной причиной взрыва на рязанском пороховом заводе «Эластик» стала детонация боеприпаса. Под завалами все еще могут оставаться люди, на месте продолжают работу спасательные службы.

Кроме того, губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в понедельник, 18 августа, в регионе был объявлен день траура в память о жертвах взрыва на предприятии в Шиловском районе. В этот день на территории области приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры, СМИ и различным организациям рекомендовано отказаться от проведения развлекательных мероприятий.

