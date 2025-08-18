Жертва «охотника за байкерами» начала давать показания Мотоциклистка Гугумберидзе начала давать показания на сбившего ее автолюбителя

Мотоциклистка из Екатеринбурга Надежда Гугумберидзе начала давать показания после резонансного ДТП, сообщает ЕАН со ссылкой на адвоката пострадавшей Сергея Никифорова, представляющий интересы пострадавшей. Отмечается, что ее перевели из реанимации в палату.

Надежду перевели из реанимации. Она начала давать показания. Пока это все, что могу вам рассказать, — заявил Никифоров.

Виновником ДТП называют водитель автомобиля Isuzu 48-летнего Евгения Г. По данным из открытых источников, он намеренно таранил мотоциклистов в Екатеринбурге. Многочисленные очевидцы происшествия утверждают, что действия водителя носили явно умышленный характер. В результате столкновения у женщины зафиксирована черепно-мозговая травма и практически полный отрыв ноги, а ее мотоцикл был буквально разорван пополам.

4 августа возле концертно-театрального комплекса «Космос» собралось несколько сотен мотоциклистов в поддержку Надежды Гугумберидзе, получившей тяжелые травмы в ДТП на Ново-Московском тракте. Они высказали предположение, что столкновение могло быть умышленным.