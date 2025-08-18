Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:37

Жертва «охотника за байкерами» начала давать показания

Мотоциклистка Гугумберидзе начала давать показания на сбившего ее автолюбителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мотоциклистка из Екатеринбурга Надежда Гугумберидзе начала давать показания после резонансного ДТП, сообщает ЕАН со ссылкой на адвоката пострадавшей Сергея Никифорова, представляющий интересы пострадавшей. Отмечается, что ее перевели из реанимации в палату.

Надежду перевели из реанимации. Она начала давать показания. Пока это все, что могу вам рассказать, — заявил Никифоров.

Виновником ДТП называют водитель автомобиля Isuzu 48-летнего Евгения Г. По данным из открытых источников, он намеренно таранил мотоциклистов в Екатеринбурге. Многочисленные очевидцы происшествия утверждают, что действия водителя носили явно умышленный характер. В результате столкновения у женщины зафиксирована черепно-мозговая травма и практически полный отрыв ноги, а ее мотоцикл был буквально разорван пополам.

4 августа возле концертно-театрального комплекса «Космос» собралось несколько сотен мотоциклистов в поддержку Надежды Гугумберидзе, получившей тяжелые травмы в ДТП на Ново-Московском тракте. Они высказали предположение, что столкновение могло быть умышленным.

байкеры
Россия
Екатеринбург
пострадавшие
