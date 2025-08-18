Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 14:07

Москвичам рассказали о самой холодной ночи в августе

Синоптик Тишковец: ночь на 18 августа стала самой холодной за месяц в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прошедшая ночь оказалась самой холодной в Москве с начала августа, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его данным, в ночь на понедельник, 18 августа, на главной метеостанции ВДНХ температура опустилась до +11 градусов.

В Тушино зафиксировали температуру +10,9, говорится в сообщении. В Строгино температура составила +11,3, на Балчуге — +13,4. Самым прохладным районом стало Бутово, где воздух остыл до +9,8.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на предстоящей неделе москвичам стоит готовиться к дождям и прохладной погоде. По его словам, температура воздуха будет держаться в пределах +15–20 градусов, что скорее характерно для осени, чем для августа. Синоптик добавил, что на этой неделе солнце в столице будет показываться редко, а средние значения температуры окажутся на 1,5–2 градуса ниже климатической нормы.

Однако, по данным руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, сентябрь 2025 года может быть таким же теплым, как и в прошлом году. Он напомнил, что тогда средняя температура превышала климатическую норму примерно на пять градусов.

Москва
ночь
погода
холод
синоптики
