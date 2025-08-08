Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Феноменальный сентябрь»: синоптик о погоде в России осенью

Синоптик Шувалов заявил, что сентябрь в России может быть очень теплым

Сентябрь 2025 года может оказаться таким же теплым, как в прошлом году, заявил MK.RU руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, тогда средняя температура на пять градусов превысила климатическую норму.

В прошлом году мы имели просто феноменальный сентябрь. Температура в сентябре на пять с лишним градусов превысила климатическую норму. И кто знает, может быть, у нас будет повторение такого необычайно теплого сентября, — подчеркнул специалист.

Продолжительность летнего периода возрастает от десятилетия к десятилетию, по сравнению с концом 20-го века лето продлилось на 1,5 недели. Зима при этом становится все короче, констатировал синоптик.

Ранее климатолог Николай Терешонок указал, что изменение климата в Москве грозит увеличением случаев тропических ливней и аномальной жары. Повышение температуры в столице происходит все интенсивнее в связи с глобальным потеплением, пояснил он.

Тем временем терапевт Алина Кириченко предупредила, что напитки с кофеином, в том числе кофе и некоторые сладкие газировки, могут усилить обезвоживание в знойные дни. Она отметила, что кофеин сужает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление.

