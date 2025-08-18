Аксенов вышел с заявлением после трагедии на рязанском заводе

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии на пороховом заводе в Рязани. Он отметил в Telegram-канале, что жители республики разделяют их скорбь и боль.

Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий на заводе в Рязанской области. Крымчане разделяют вашу скорбь и боль, — написал Аксенов.

Он также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших. Глава Крыма пожелал им мужества и терпения.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что число погибших на заводе в Рязанской области выросло до 20 человек. При возгорании в производственном цехе также пострадали 134 человека.

При этом губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о мерах поддержки для пострадавших в результате трагедии на заводе «Эластик». Он сообщил, что семьям погибших будет выплачено свыше 1,5 млн рублей.

Чрезвычайное происшествие произошло утром 15 августа — на предприятии прогремел мощный взрыв. Предварительной причиной ЧП названа детонация боеприпаса.