Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:19

Аксенов вышел с заявлением после трагедии на рязанском заводе

Аксенов выразил соболезнования родным погибших на заводе в Рязани

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии на пороховом заводе в Рязани. Он отметил в Telegram-канале, что жители республики разделяют их скорбь и боль.

Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий на заводе в Рязанской области. Крымчане разделяют вашу скорбь и боль, — написал Аксенов.

Он также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших. Глава Крыма пожелал им мужества и терпения.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что число погибших на заводе в Рязанской области выросло до 20 человек. При возгорании в производственном цехе также пострадали 134 человека.

При этом губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о мерах поддержки для пострадавших в результате трагедии на заводе «Эластик». Он сообщил, что семьям погибших будет выплачено свыше 1,5 млн рублей.

Чрезвычайное происшествие произошло утром 15 августа — на предприятии прогремел мощный взрыв. Предварительной причиной ЧП названа детонация боеприпаса.

Сергей Аксенов
Рязанская область
Крым
соболезнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
В Госдуме назвали главное достижение Путина и Трампа на саммите на Аляске
ВСУ нанесли удар по объекту, где всегда много людей
Пойманная на Сахалине агрессивная акула попала на видео
Самая изысканная заготовка: готовим вяленые помидоры в домашних условиях
Теракт на Крымском мосту, роботы, «ядерная зима»: ВСУ атакуют РФ 18 августа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.