День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 14:06

В российском регионе начали ослаблять ограничения на мобильный интернет

Аксенов заявил о послаблениях в ограничениях мобильного интернета в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Республики Крым приступили к поэтапному ослаблению ограничений на работу мобильного интернета, введенных ранее в целях безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». В результате принятых мер операторы связи увеличили скорость доступа, а также сократили перечень территорий, попадающих под действие ограничительных мер.

Как отметил руководитель субъекта, соответствующее решение стало возможным после разработки четких алгоритмов взаимодействия между ведомствами. Новая система позволяет оперативно принимать решения по вопросам включения и отключения сети в зависимости от текущей оперативной обстановки.

Послабления [в части ограничений работы мобильного интернета] начались с сегодняшнего дня. <...> Мы начали увеличивать скорость и в целом уменьшили площадь, на которой происходят ограничения, — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что все ранее введенные меры носили исключительно временный характер и были продиктованы необходимостью обеспечения безопасности. Он выразил уверенность, что положительные изменения будут быстро заметны для населения и гостей полуострова.

Ранее Минцифры подготовило и согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ россиян к Сети в условиях ограничений. Глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что граждане смогут воспользоваться службами такси, доставки и услугами маркетплейсов.

Крым
Россия
Сергей Аксенов
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
В Италии обозначили главную обсуждаемую тему по Украине
Раскрыто, как должна ответить Россия в случае агрессии со стороны Франции
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.