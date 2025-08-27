В российском регионе начали ослаблять ограничения на мобильный интернет Аксенов заявил о послаблениях в ограничениях мобильного интернета в Крыму

Власти Республики Крым приступили к поэтапному ослаблению ограничений на работу мобильного интернета, введенных ранее в целях безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». В результате принятых мер операторы связи увеличили скорость доступа, а также сократили перечень территорий, попадающих под действие ограничительных мер.

Как отметил руководитель субъекта, соответствующее решение стало возможным после разработки четких алгоритмов взаимодействия между ведомствами. Новая система позволяет оперативно принимать решения по вопросам включения и отключения сети в зависимости от текущей оперативной обстановки.

Послабления [в части ограничений работы мобильного интернета] начались с сегодняшнего дня. <...> Мы начали увеличивать скорость и в целом уменьшили площадь, на которой происходят ограничения, — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что все ранее введенные меры носили исключительно временный характер и были продиктованы необходимостью обеспечения безопасности. Он выразил уверенность, что положительные изменения будут быстро заметны для населения и гостей полуострова.

Ранее Минцифры подготовило и согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ россиян к Сети в условиях ограничений. Глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что граждане смогут воспользоваться службами такси, доставки и услугами маркетплейсов.