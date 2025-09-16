Свыше 1,2 тысячи участников посетили конференцию «ДвижениеКонф» в Москве

В Москве 15 сентября состоялась конференция «ДвижениеКонф» по развитию исторических территорий, Крыма и Севастополя, организованная «Движением» при поддержке Минстроя России. Мероприятие объединило свыше 1,2 тысячи участников. Среди них было 429 девелоперов и 96 делегатов из регионов.

В рамках конференции состоялись инвестиционные сессии, пленарное заседание, а также презентации проектов. В мероприятии поучаствовали министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, глава ЛНР Леонид Пасечник, сенатор РФ от ДНР Александр Волошин, министр строительства Херсонской области Сергей Козупица и другие.

Собравшиеся обсудили результаты развития исторических субъектов России, а также обозначили планы по дальнейшему жилищному строительству на этих территориях. В ходе конференции также заключили ряд новых партнерств.

Ранее стало известно, что в программу конференции включили две параллельные секции. В главном зале обсудили развитие ДНР, ЛНР и Крыма с акцентом на градостроительную политику и меры государственной поддержки. Во втором зале состоялись дискуссии о девелоперской активности и рыночной динамике.