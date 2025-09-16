Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 10:31

Свыше 1,2 тысячи участников посетили конференцию «ДвижениеКонф» в Москве

Фото: Пресс-служба форума недвижимости «Движение»

В Москве 15 сентября состоялась конференция «ДвижениеКонф» по развитию исторических территорий, Крыма и Севастополя, организованная «Движением» при поддержке Минстроя России. Мероприятие объединило свыше 1,2 тысячи участников. Среди них было 429 девелоперов и 96 делегатов из регионов.

В рамках конференции состоялись инвестиционные сессии, пленарное заседание, а также презентации проектов. В мероприятии поучаствовали министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, глава ЛНР Леонид Пасечник, сенатор РФ от ДНР Александр Волошин, министр строительства Херсонской области Сергей Козупица и другие.

Собравшиеся обсудили результаты развития исторических субъектов России, а также обозначили планы по дальнейшему жилищному строительству на этих территориях. В ходе конференции также заключили ряд новых партнерств.

Ранее стало известно, что в программу конференции включили две параллельные секции. В главном зале обсудили развитие ДНР, ЛНР и Крыма с акцентом на градостроительную политику и меры государственной поддержки. Во втором зале состоялись дискуссии о девелоперской активности и рыночной динамике.

конференции
регионы
Крым
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.