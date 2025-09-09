Конференция по развитию исторических территорий пройдет в Москве

Конференция по развитию исторических территорий пройдет в Москве Конференция по развитию исторических территорий пройдет в Москве 15 сентября

15 сентября в Москве состоится конференция по развитию исторических территорий, Крыма и Севастополя, организованная «Движением» при поддержке Минстроя России. Ключевые темы включают государственные цели, программы поддержки и анализ опыта развития новых регионов.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин примет участие в открытии мероприятия. Центральным событием станет пленарное заседание «Развитие новых территорий: вызовы и решения» с участием заместителей министра Никиты Стасишина и Алмаза Хусаинова, представителей правительств ДНР, ЛНР, Крыма, а также ведущих девелоперов и финансистов. Участники обсудят привлечение инвестиций, законодательные инициативы и практический опыт работы на новых рынках.

Фото: Пресс-служба «ДвижениеКонф»

Программа включает две параллельные секции. В главном зале обсудят развитие ДНР, ЛНР и Крыма с акцентом на градостроительную политику и меры государственной поддержки. Во втором зале представят аналитику рынка новых регионов, а также пройдут дискуссии о девелоперской активности и рыночной динамике.

В числе спикеров — представитель правительства Луганской Народной Республики Игорь Жарков, заместитель председателя комитета народного совета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию ДНР Татьяна Бондаренко, представитель правительства Республики Крым Никита Тарасов, директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко.

Конференция «ДвижениеКонф» направлена на объединение отрасли для решения вопросов развития городов и создания комфортной среды. Партнеры конференции в Москве: «РНКБ Развитие», Dominanta, ПАО «Банк ПСБ», ГК ТОЧНО, FINCHASE, «Эволюция», «Этажи Девелопмент».