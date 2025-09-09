Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:47

Конференция по развитию исторических территорий пройдет в Москве

Конференция по развитию исторических территорий пройдет в Москве 15 сентября

Фото: Пресс-служба «ДвижениеКонф»

15 сентября в Москве состоится конференция по развитию исторических территорий, Крыма и Севастополя, организованная «Движением» при поддержке Минстроя России. Ключевые темы включают государственные цели, программы поддержки и анализ опыта развития новых регионов.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин примет участие в открытии мероприятия. Центральным событием станет пленарное заседание «Развитие новых территорий: вызовы и решения» с участием заместителей министра Никиты Стасишина и Алмаза Хусаинова, представителей правительств ДНР, ЛНР, Крыма, а также ведущих девелоперов и финансистов. Участники обсудят привлечение инвестиций, законодательные инициативы и практический опыт работы на новых рынках.

Фото: Пресс-служба «ДвижениеКонф»

Программа включает две параллельные секции. В главном зале обсудят развитие ДНР, ЛНР и Крыма с акцентом на градостроительную политику и меры государственной поддержки. Во втором зале представят аналитику рынка новых регионов, а также пройдут дискуссии о девелоперской активности и рыночной динамике.

В числе спикеров — представитель правительства Луганской Народной Республики Игорь Жарков, заместитель председателя комитета народного совета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию ДНР Татьяна Бондаренко, представитель правительства Республики Крым Никита Тарасов, директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко.

Конференция «ДвижениеКонф» направлена на объединение отрасли для решения вопросов развития городов и создания комфортной среды. Партнеры конференции в Москве: «РНКБ Развитие», Dominanta, ПАО «Банк ПСБ», ГК ТОЧНО, FINCHASE, «Эволюция», «Этажи Девелопмент».

конференции
Крым
Севастополь
новые регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин до смерти забил пьяного обидчика своей жены топором
В Госдуме ответили, удастся ли Евросоюзу втянуть США в украинский конфликт
Суд вынес приговор живодеру, который насмерть забил собаку гаечным ключом
Большинство россиян считают себя доверчивыми людьми
Гуф оценил новость о «заказном убийстве» легенды хип-хопа 90-х
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт указал на скрытое послание в ударе России по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.