В Госдуме раскрыли, почему Путин встретился с Трампом именно на Аляске

В Госдуме раскрыли, почему Путин встретился с Трампом именно на Аляске Депутат Журова заявила, что Аляска стала безопасным местом для приезда Путина

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа прошла на Аляске из соображений безопасности, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Журова. Она пояснила, что весь путь до этого штата Путин летел над территорией РФ — это исключило какие-либо угрозы для лидера страны.

Конечно, символизм присутствует, но в тоже время — безопасность. Все переживали, как организовать встречу Трампа и Путина, а здесь тем более не надо было лететь над чужими территориями. Так что 100% играет роль то, что президент там был в безопасности, — объяснила Журова.

Кроме того, Аляска также была удобна и американской стороне, ведь они находились на своей военной базе. В этом месте всем было удобнее и проще провести переговоры, заключила народный избранник.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Путин и Трамп на саммите, который прошел на Аляске, положили конец разговорам о третьей мировой войне. Он подчеркнул, что в этой борьбе российский лидер выдержал все испытания.