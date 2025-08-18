Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 15:28

Политолог ответил на вопрос, можно ли восстановить нормальные связи РФ и ЕС

Политолог Бааб: потребуется много лет, чтобы Россия повернулась к Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Потребуется много времени, чтобы вернуться к добрососедским отношениям России с Европой, заявил KP.RU политолог из Германии Патрик Бааб, отвечая на вопрос, можно ли восстановить нормальные связи ЕС и РФ. Он добавил, что европейские политики коррумпированы и часто строят свои карьеры при поддержке трансатлантических организаций и фондов.

Представитель Московской торговой палаты как-то сказал мне: «Тот поворот на Запад, который начался с основания Санкт-Петербурга Петром I, будет в течение ближайших лет меняться в противоположную сторону». Поворот России в сторону Азии связан с миллиардными инвестициями — в новые танкеры и атомные ледоколы для Северного морского пути, новые трубопроводы, железные дороги и автомагистрали, — заявил Бааб.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что западные страны опасаются повторения сценария Ялтинской конференции 1945 года, который может произойти во время саммита между Россией и США на Аляске. По его мнению, Европа боится, что Путин и Трамп вновь договорятся без ее участия, как это произошло после Второй мировой войны.

Россия
Европа
Германия
политологи
