Политолог ответил на вопрос, можно ли восстановить нормальные связи РФ и ЕС Политолог Бааб: потребуется много лет, чтобы Россия повернулась к Европе

Потребуется много времени, чтобы вернуться к добрососедским отношениям России с Европой, заявил KP.RU политолог из Германии Патрик Бааб, отвечая на вопрос, можно ли восстановить нормальные связи ЕС и РФ. Он добавил, что европейские политики коррумпированы и часто строят свои карьеры при поддержке трансатлантических организаций и фондов.

Представитель Московской торговой палаты как-то сказал мне: «Тот поворот на Запад, который начался с основания Санкт-Петербурга Петром I, будет в течение ближайших лет меняться в противоположную сторону». Поворот России в сторону Азии связан с миллиардными инвестициями — в новые танкеры и атомные ледоколы для Северного морского пути, новые трубопроводы, железные дороги и автомагистрали, — заявил Бааб.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что западные страны опасаются повторения сценария Ялтинской конференции 1945 года, который может произойти во время саммита между Россией и США на Аляске. По его мнению, Европа боится, что Путин и Трамп вновь договорятся без ее участия, как это произошло после Второй мировой войны.