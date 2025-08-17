Беру яйцо, стакан кефира и готовлю: очень вкусные и мягкие пончики

Вы когда-нибудь пробовали пончики, которые буквально тают во рту? Этот рецепт — именно такой! Секрет нежности — в кефире, который делает тесто воздушным, а процесс приготовления настолько прост, что справится даже новичок.

В глубокой миске взбейте 1 яйцо с 100 г сахара до легкой пены. Добавьте 250 мл кефира комнатной температуры (чем жирнее — тем вкуснее!), 2 ст. л. растопленного сливочного масла и щепотку соли. Просеиваем 300 г муки с 1 ч. л. соды (не гасим!) и постепенно вводим в жидкую смесь. Тесто должно получиться гуще, чем на оладьи, но легко стекать с ложки.

Разогрейте масло в кастрюле (слой около 3 см) до 160--170°C — важно не перегреть, иначе пончики подгорят снаружи, останутся сырыми внутри. Чайной ложкой аккуратно опускайте небольшие порции теста, жарьте по 2--3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Совет: обваляйте теплые пончики в смеси сахарной пудры и корицы (2:1) — это создаст ту самую волшебную хрустящую корочку!

Читайте также: самые вкусные картофельные оладьи — готовим белорусские драники.