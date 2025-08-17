Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 08:25

Беру яйцо, стакан кефира и готовлю: очень вкусные и мягкие пончики

Простой рецепт мягких пончиков Простой рецепт мягких пончиков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы когда-нибудь пробовали пончики, которые буквально тают во рту? Этот рецепт — именно такой! Секрет нежности — в кефире, который делает тесто воздушным, а процесс приготовления настолько прост, что справится даже новичок.

В глубокой миске взбейте 1 яйцо с 100 г сахара до легкой пены. Добавьте 250 мл кефира комнатной температуры (чем жирнее — тем вкуснее!), 2 ст. л. растопленного сливочного масла и щепотку соли. Просеиваем 300 г муки с 1 ч. л. соды (не гасим!) и постепенно вводим в жидкую смесь. Тесто должно получиться гуще, чем на оладьи, но легко стекать с ложки.

Разогрейте масло в кастрюле (слой около 3 см) до 160--170°C — важно не перегреть, иначе пончики подгорят снаружи, останутся сырыми внутри. Чайной ложкой аккуратно опускайте небольшие порции теста, жарьте по 2--3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

  • Совет: обваляйте теплые пончики в смеси сахарной пудры и корицы (2:1) — это создаст ту самую волшебную хрустящую корочку!

Читайте также: самые вкусные картофельные оладьи — готовим белорусские драники.

кефир
пончики
рецепты
рецепт
десерты
простыерецепты
быстрыерецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хватило бы и меньше»: Мерц возмутился приемом Путина на Аляске
Экс-солдат ВСУ Сова признался, что мечтает о российском гражданстве
Генерал раскрыл смысл пролета истребителей США над Путиным на Аляске
Рыбалка обернулась скандалом из-за советских символов
Россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию
Стало известно о завершении расследования убийства генерала Кириллова
Боевые «Вампиры» пьют «кровь» ВСУ по ночам
Менеджер нес в сумке 11 млн рублей и стал жертвой ограбления
Lada Kalina насмерть сбила 14-летнего школьника на питбайке
«Загнан в угол»: в ОП назвали главное препятствие на пути к миру на Украине
Москвичам рассказали, когда закончится теплое лето
Володин вспомнил о Сталине и Рузвельте после саммита на Аляске
Объявлен новый чемпион UFC в среднем весе
Торговые центры и большие рынки временно закроют в российском городе
40 млн в 19 лет, сериал с Буруновым, реклама шашлыка: как живет Валиева
Рецепт помидоров с базиликом, который невозможно испортить
Движение поездов в Воронежской области полностью восстановлено
В США раскрыли требования Путина на саммите с Трампом
Около ж/д путей рядом с Крымским мостом обнаружили восемь мин
Сразу два американских штата отправили Нацгвардию в Вашингтон
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.