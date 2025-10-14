Два яблока и горстка муки. Даже теста не касаюсь руками — самые вкусные яблочные шарики-пончики

Есть рецепты, которые кажутся настоящим волшебством — настолько они простые и в то же время гениальные. Именно такие ощущения вызывают эти яблочные шарики-пончики. Для них не нужно замешивать тесто, не нужно пачкать руки, а результат превосходит все ожидания! Нежные, воздушные, с хрустящей корочкой и сочной яблочной начинкой, они становятся идеальным десертом к чаю или кофе. Это тот самый случай, когда из минимума продуктов получается максимум удовольствия, а процесс приготовления напоминает веселый эксперимент, который особенно нравится детям.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних яблока, 4–5 столовых ложек муки, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, щепотка ванилина, растительное масло для жарки и сахарная пудра для подачи. Яблоки помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок через марлю — это важно, чтобы тесто не получилось слишком жидким. К яблочной массе добавьте яйцо, сахар, ванилин и перемешайте. Постепенно вводите муку, размешивая ложкой. У вас должно получиться густое, липкое тесто, которое будет держать форму. В сотейнике или кастрюле с толстым дном разогрейте масло слоем около 3–4 см. Чтобы проверить температуру, киньте в масло маленький кусочек теста — если оно сразу всплывет с пузырьками, можно начинать. Мокрой ложкой зачерпывайте тесто и аккуратно, второй ложкой, формируйте шарик и опускайте в кипящее масло. Жарьте шарики 2–3 минуты до золотистого цвета, переворачивая их шумовкой. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавайте их теплыми, обильно посыпав сахарной пудрой.

