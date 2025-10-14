Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:00

Два яблока и горстка муки. Даже теста не касаюсь руками — самые вкусные яблочные шарики-пончики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть рецепты, которые кажутся настоящим волшебством — настолько они простые и в то же время гениальные. Именно такие ощущения вызывают эти яблочные шарики-пончики. Для них не нужно замешивать тесто, не нужно пачкать руки, а результат превосходит все ожидания! Нежные, воздушные, с хрустящей корочкой и сочной яблочной начинкой, они становятся идеальным десертом к чаю или кофе. Это тот самый случай, когда из минимума продуктов получается максимум удовольствия, а процесс приготовления напоминает веселый эксперимент, который особенно нравится детям.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних яблока, 4–5 столовых ложек муки, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, щепотка ванилина, растительное масло для жарки и сахарная пудра для подачи. Яблоки помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок через марлю — это важно, чтобы тесто не получилось слишком жидким. К яблочной массе добавьте яйцо, сахар, ванилин и перемешайте. Постепенно вводите муку, размешивая ложкой. У вас должно получиться густое, липкое тесто, которое будет держать форму. В сотейнике или кастрюле с толстым дном разогрейте масло слоем около 3–4 см. Чтобы проверить температуру, киньте в масло маленький кусочек теста — если оно сразу всплывет с пузырьками, можно начинать. Мокрой ложкой зачерпывайте тесто и аккуратно, второй ложкой, формируйте шарик и опускайте в кипящее масло. Жарьте шарики 2–3 минуты до золотистого цвета, переворачивая их шумовкой. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавайте их теплыми, обильно посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

