Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:00

Две картошки и горстка муки — готовлю чешские брамбораки. Хрустящие картофельные кружочки на завтрак

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти оладьи — настоящая душа чешской кухни, простая, сытная и невероятно уютная. Секрет их популярности в идеальном контрасте: хрустящая золотистая корочка скрывает нежнейшую, почти воздушную картофельную сердцевину. Брамбораки дымятся на тарелке, распространяя аппетитный аромат, и являются абсолютно универсальным блюдом — от сытного завтрака до дополнения к ужину с соусом или салатом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 2 яйца, 4-5 ст. л. муки, 1 ч. л. молотого майорана, соль, молотый черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Для подачи: сметана и свежая зелень.

Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Лук и чеснок измельчите аналогичным образом. Важно: полученную массу тщательно отожмите через марлю или сито, чтобы удалить излишки крахмалистой жидкости — это залог хрустящей корочки. В сухую смесь добавьте яйца, муку, майоран, соль и перец. Тщательно перемешайте до консистенции густого теста. На хорошо разогретую сковороду с достаточным количеством масла выкладывайте столовой ложкой порции теста, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до глубокого золотистого цвета. Готовые брамбораки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте их незамедлительно, пока они хрустят, с ложкой холодной сметаны и зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Общество
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Песочные коржи, сметана и вишня! Собираю торт «Чародейка» — простой, но безумно вкусный
Общество
Песочные коржи, сметана и вишня! Собираю торт «Чародейка» — простой, но безумно вкусный
Тефтели и фрикадельки — это скучно! Запекаю сочные грибомбочки с идеальной текстурой на всю семью
Общество
Тефтели и фрикадельки — это скучно! Запекаю сочные грибомбочки с идеальной текстурой на всю семью
Пара яблок и немного муки — пеку датские яблочные конвертики. Хрустящее чудо к чаю
Общество
Пара яблок и немного муки — пеку датские яблочные конвертики. Хрустящее чудо к чаю
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Общество
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
рецепты
кулинария
завтраки
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.