Две картошки и горстка муки — готовлю чешские брамбораки. Хрустящие картофельные кружочки на завтрак

Эти оладьи — настоящая душа чешской кухни, простая, сытная и невероятно уютная. Секрет их популярности в идеальном контрасте: хрустящая золотистая корочка скрывает нежнейшую, почти воздушную картофельную сердцевину. Брамбораки дымятся на тарелке, распространяя аппетитный аромат, и являются абсолютно универсальным блюдом — от сытного завтрака до дополнения к ужину с соусом или салатом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 2 яйца, 4-5 ст. л. муки, 1 ч. л. молотого майорана, соль, молотый черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Для подачи: сметана и свежая зелень.

Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Лук и чеснок измельчите аналогичным образом. Важно: полученную массу тщательно отожмите через марлю или сито, чтобы удалить излишки крахмалистой жидкости — это залог хрустящей корочки. В сухую смесь добавьте яйца, муку, майоран, соль и перец. Тщательно перемешайте до консистенции густого теста. На хорошо разогретую сковороду с достаточным количеством масла выкладывайте столовой ложкой порции теста, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до глубокого золотистого цвета. Готовые брамбораки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте их незамедлительно, пока они хрустят, с ложкой холодной сметаны и зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.