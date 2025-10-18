Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:56

Запеченное молоко: готовлю десерт из детства за копейки — эту вкуснотень не заменят никакие пудинги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю запеченное молоко постоянно, потому что этот простой десерт напоминает мне о детстве и домашнем уюте. Мне нравится, как обычные продукты превращаются в нежное лакомство с бархатистой текстурой и тонкой корочкой. Особенно выручает, когда хочется побаловать семью чем-то вкусным без долгой готовки и сложных ингредиентов.

Готовлю я так: в сотейнике смешиваю 400 миллилитров молока, 40 граммов сахара и 50 граммов кукурузного крахмала. Добавляю два яичных желтка и тщательно взбиваю венчиком до однородности. Ставлю на средний огонь и, постоянно помешивая, довожу до загустения — масса должна напоминать густой кисель. Переливаю в жаропрочную форму, сверху смазываю одним взбитым желтком для красивой корочки. Запекаю в разогретой до 180 градусов духовке около 20–25 минут, пока поверхность не станет золотистой.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

