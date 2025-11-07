Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 20:32

Готовлю запеченное молоко вместо пудингов. Нежный десерт, который покорил всю мою семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю запеченное молоко постоянно, потому что этот простой десерт напоминает мне о детстве и домашнем уюте. Мне нравится, как обычные продукты превращаются в нежное лакомство с бархатистой текстурой и тонкой корочкой. Особенно выручает, когда хочется побаловать семью чем-то вкусным без долгой готовки и сложных ингредиентов.

Готовлю я так: в сотейнике смешиваю 400 миллилитров молока, 40 граммов сахара и 50 граммов кукурузного крахмала. Добавляю два яичных желтка и тщательно взбиваю венчиком до однородности. Ставлю на средний огонь и, постоянно помешивая, довожу до загустения — масса должна напоминать густой кисель. Переливаю в жаропрочную форму, сверху смазываю одним взбитым желтком для красивой корочки. Запекаю в разогретой до 180 градусов духовке около 20–25 минут, пока поверхность не станет золотистой. Подаю охлажденным — этот десерт особенно хорош, когда полностью остынет и настоится!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

