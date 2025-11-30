Ингредиенты всегда под рукой — готовлю копеечный и невероятно вкусный рулет к чаю за 15 минут

Ингредиенты для этого рулета почти всегда есть под рукой, а процесс настолько прост, что с ним справятся даже дети. Идеальный вариант для внезапного визита гостей или когда просто захотелось сладкого к чаю.

3 яйца взбиваю миксером в пышную пену. Добавляю 5 ст. л. сахара и щепотку соли, снова взбиваю. Всыпаю 5 ст. л. сухого молока и 5 ст. л. муки, аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности.

Тесто выливаю на противень, застеленный пергаментом, и разравниваю тонким слоем. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут до легкого румянца. Горячий корж сразу смазываю банкой вареной сгущенки, выкладываю 1–2 очищенных банана и быстро сворачиваю в рулет с помощью пергамента. Сверху посыпаю сахарной пудрой.

