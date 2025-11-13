Мерц отреагировал на коррупционный скандал и поставил Зеленскому условие Мерц заявил, что ФРГ ждет от Зеленского более активной борьбы с коррупцией

Германия ожидает от Киева более активной борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба немецкого правительства. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого зашла речь о разгоревшемся коррупционном скандале.

Канцлер подчеркнул ожидание правительства Германии от Украины решительной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ, особенно в сфере верховенства права, — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что Зеленский рассказал Мерцу о коррупционных расследованиях в отношении членов его правительства. Украинский лидер пообещал коллеге полную прозрачность, долгосрочную поддержку антикоррупционных агентств, а также шаги по восстановлению доверия украинского народа и партнеров.

Ранее бывший командир батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Богдан Кротевич заявил, что украинский народ может отреагировать, если президент страны Зеленский не прекратит спасать друзей-коррупционеров. Он считает, что до тех пор, пока фигуранты коррупционного дела не находятся за решеткой, любые заявления Банковой выглядят как популизм.