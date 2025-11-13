Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:02

Мерц отреагировал на коррупционный скандал и поставил Зеленскому условие

Мерц заявил, что ФРГ ждет от Зеленского более активной борьбы с коррупцией

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Германия ожидает от Киева более активной борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба немецкого правительства. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого зашла речь о разгоревшемся коррупционном скандале.

Канцлер подчеркнул ожидание правительства Германии от Украины решительной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ, особенно в сфере верховенства права, — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что Зеленский рассказал Мерцу о коррупционных расследованиях в отношении членов его правительства. Украинский лидер пообещал коллеге полную прозрачность, долгосрочную поддержку антикоррупционных агентств, а также шаги по восстановлению доверия украинского народа и партнеров.

Ранее бывший командир батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Богдан Кротевич заявил, что украинский народ может отреагировать, если президент страны Зеленский не прекратит спасать друзей-коррупционеров. Он считает, что до тех пор, пока фигуранты коррупционного дела не находятся за решеткой, любые заявления Банковой выглядят как популизм.

Владимир Зеленский
Германия
Украина
Фридрих Мерц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Кириленко назвал сильнейшего российского баскетболиста за последние 15 лет
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.