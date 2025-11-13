Молочно-кофейное желе: простой десерт с желатином, который покорит всех

Молочно-кофейное желе — легкий и вкусный десерт, который легко приготовить дома. Он сочетает в себе нежность молока и аромат свежесваренного кофе. Такой десерт с желатином отлично подойдет и для семейного ужина, и для чаепития в кругу гостей.

Ингредиенты: молоко — 400 мл, кофе крепкий — 150 мл, сахар — 80 г, желатин — 15 г, ванильный сахар — 1 ч. л.

Желатин залейте холодной водой на 10 минут, затем растопите на водяной бане. Молоко нагрейте с обычным и ванильным подсластителем, не доводя до кипения. Снимите с огня, влейте растворенный желатин, быстро перемешайте. Разлейте смесь по формочкам и поставьте охлаждаться в холодильнике минимум на 4 часа до застывания. Такой десерт с желатином получается мягким, с приятным кофейным вкусом и отлично освежает.

Готовое желе можно украсить шоколадной стружкой или взбитыми сливками. Попробуйте этот простой рецепт и порадуйте себя и близких!

