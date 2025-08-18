Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:47

Суд огласил приговор по делу о взрыве автомобиля экс-офицера СБУ

Фигуранту дела о взрыве авто экс-офицера СБУ Журавлеву назначили 16 лет колонии

Ростислав Журавлев Ростислав Журавлев Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд принял решение по делу Ростислава Журавлева, обвинявшегося в подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, передает ТАСС. Фигуранту дела назначили 16 лет лишения свободы, а также штраф.

Окончательно назначить 16 лет, из которых пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей, без ограничения свободы, — сказано в приговоре.

Отмечается, что сторона обвинения требовала для Журавлева 15 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, защита намерена обжаловать его в апелляции.

Ранее сообщалось, что Журавлев полностью признал вину в ходе судебного заседания. Процесс по делу начался с оглашения обвинительного заключения, после чего подсудимый заявил о признании.

Прежде сотрудники ФСБ задержали в Крыму пособника украинских спецслужб, который намеревался устроить диверсию с использованием беспилотника в День России. По информации силовиков, мужчина 1981 года рождения был завербован Киевом через переписку в мессенджере.

Россия
суды
СБУ
взрывы
