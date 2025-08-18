Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:06

Фигурант дела о взрыве авто экс-офицера СБУ признал вину

Обвиняемый Журавлев признал вину в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова

Ростислав Журавлев Ростислав Журавлев Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ростислав Журавлев, обвиняемый в организации взрыва автомобиля бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, полностью признал вину в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда, передает ТАСС. Процесс по делу начался с оглашения обвинительного заключения, после чего подсудимый заявил о признании.

Вину признаю полностью, — сказал Журавлев.

Подозреваемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволяет рассчитывать на смягчение приговора. В рамках сделки со следствием обвиняемый, который лично установил взрывное устройство под машиной Прозорова, может получить не более двух третей от максимального срока наказания.

Ранее сообщалось, что гособвинение просит по 30 лет лишения свободы для военнослужащих ВСУ, которые входили в совершавшую теракты на энергетических и военных объектах России диверсионно-разведывательную группу. Элитную группу из четырех диверсантов возглавлял старший офицер, подполковник Андрей Антоненко. Это первые из известных украинских диверсантов, которые предстали перед судом в Московском регионе.

Прежде сотрудники ФСБ задержали в Крыму пособника украинских спецслужб, который намеревался устроить диверсию посредством беспилотника в День России. По информации силовиков, мужчина 1981 года рождения был завербован Киевом через переписку в мессенджере.

суды
Россия
СБУ
диверсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме нашли причину неприятных слухов о мессенджере MAX
В Госдуме ответили, почему лидеры ЕС боятся встречи Трампа и Зеленского
Путин поддержал инициативу о защите ростовских фермерских хозяйств
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
В Госдуме назвали главное достижение Путина и Трампа на саммите на Аляске
ВСУ нанесли удар по объекту, где всегда много людей
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.