Фигурант дела о взрыве авто экс-офицера СБУ признал вину

Ростислав Журавлев, обвиняемый в организации взрыва автомобиля бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, полностью признал вину в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда, передает ТАСС. Процесс по делу начался с оглашения обвинительного заключения, после чего подсудимый заявил о признании.

Вину признаю полностью, — сказал Журавлев.

Подозреваемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволяет рассчитывать на смягчение приговора. В рамках сделки со следствием обвиняемый, который лично установил взрывное устройство под машиной Прозорова, может получить не более двух третей от максимального срока наказания.

Ранее сообщалось, что гособвинение просит по 30 лет лишения свободы для военнослужащих ВСУ, которые входили в совершавшую теракты на энергетических и военных объектах России диверсионно-разведывательную группу. Элитную группу из четырех диверсантов возглавлял старший офицер, подполковник Андрей Антоненко. Это первые из известных украинских диверсантов, которые предстали перед судом в Московском регионе.

Прежде сотрудники ФСБ задержали в Крыму пособника украинских спецслужб, который намеревался устроить диверсию посредством беспилотника в День России. По информации силовиков, мужчина 1981 года рождения был завербован Киевом через переписку в мессенджере.