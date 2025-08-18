Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Национальном автомобильном союзе призвали запретить часть номерных знаков

Вице-президент НАС Хайцеэр призвал запретить экстремистские номера на машинах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Экстремистские номера, например, комбинацию «АУЕ» (организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена), нужно запретить размещать на машинах, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он подчеркнул, что проблема требует оперативного решения, так как запрещенные комбинации иногда появляются случайно из-за автоматической генерации номеров. Кроме того, по его словам, некоторые автовладельцы намеренно пытаются приобрести такие знаки, что противоречит законодательству.

[Аббревиатура «АУЕ»] запрещена законом, решением Верховного суда и является экстремистской. Она не может быть использована нигде. И с учетом того, что на номерных знаках она случается и появляется посредством многочисленного диапазона случайных чисел, то фактически ручным способом ее нужно отменить. Она не может наноситься на госзнаки. Я буду надеяться, что это будет принято к сведению. Речь идет в первую очередь об экстремистских названиях, которые люди даже пытаются специально купить, — пояснил Хайцеэр.

Ранее сообщалось, что суд признал экстремистской фотографию автомобиля с номерами 777, содержащими буквы «А», «У» и «Е». Изображение на страничке в соцсетях опубликовал мужчина по имени Александр.

