18 августа 2025 в 15:51

Киев озвучил, во сколько Украина обойдется Западу в 2026 году

Глава Минфина Марченко: Украине нужно $45 млрд финансирования в 2026 году

Сергей Марченко Сергей Марченко Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев ожидает продолжения конфликта и в 2026 году, потому Украине потребуются дополнительные $45 млрд зарубежного финансирования, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко. По его словам, в эту сумму входит содержание армии, погашение дефицита бюджета и долгов, передает издание «Страна.ua».

На 2026 год мы ожидаем продолжения боевых действий. Это соответствующим образом предусматривает нашу потребность, которая составляет 45 миллиардов долларов, — это потребность во внешнем финансировании, в том числе дефицит плюс погашение долгов, — отметил Марченко.

Он добавил, что на сегодняшний день потребность Украины в этой сумме все еще не покрыта. Министр выразил надежду, что в этом вопросе Киеву помогут МВФ и европейские союзники.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик уверял, что глобалисты не позволят президенту Украины согласиться на мир с Россией. Зеленский не может отклониться от заданного курса, потому что в Киеве достаточно людей, «готовых с ним поквитаться». При этом будущее политика никого не интересует, добавил парламентарий.

