Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:27

В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией

Депутат Белик: глобалисты не позволят Зеленскому заключить мир с Россией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский будет выступать за продолжение конфликта с Россией, так как, в противном случае, страну ждут выборы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, политик не сможет отступить от курса, который выбрали для него глобалисты, потому что в Киеве достаточно людей, «готовых с ним поквитаться».

Теперь и отступить от курса, определенного для него глобалистами, Зеленский тоже не в состоянии, потому что и внутри Украины найдется немало тех, кто готов с ним поквитаться. Зеленский — нелегитимный президент, и его будущее, как политическое, так и просто человеческое его западных хозяев не интересует, — пояснил парламентарий.

Кроме того, как считает Белик, сейчас начала преобладать повестка мирного урегулирования конфликта, главное препятствие для которой — представители власти в Киеве. Зеленский взял на себя роль «раздражающего фактора», для которого одинаково плохо согласиться на мир и отказаться от него, считает депутат.

Ранее политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Зеленский никогда не откажется от Крыма. По его словам, украинский лидер понимает, что любые заявления об официальном отказе от территорий могут спровоцировать дальнейшие требования.

Дмитрий Белик
Госдума
СВО
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главкома ВСУ засмеяли за слова об итогах операции в Курской области
В Германии считают, что Мерц делает страну мишенью
В Госдуме оценили сообщения о новой ракете Украины
В Госдуме нашли причину неприятных слухов о мессенджере MAX
В Госдуме ответили, почему лидеры ЕС боятся встречи Трампа и Зеленского
Путин поддержал инициативу о защите ростовских фермерских хозяйств
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.