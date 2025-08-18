В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией

В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией Депутат Белик: глобалисты не позволят Зеленскому заключить мир с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский будет выступать за продолжение конфликта с Россией, так как, в противном случае, страну ждут выборы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, политик не сможет отступить от курса, который выбрали для него глобалисты, потому что в Киеве достаточно людей, «готовых с ним поквитаться».

Теперь и отступить от курса, определенного для него глобалистами, Зеленский тоже не в состоянии, потому что и внутри Украины найдется немало тех, кто готов с ним поквитаться. Зеленский — нелегитимный президент, и его будущее, как политическое, так и просто человеческое его западных хозяев не интересует, — пояснил парламентарий.

Кроме того, как считает Белик, сейчас начала преобладать повестка мирного урегулирования конфликта, главное препятствие для которой — представители власти в Киеве. Зеленский взял на себя роль «раздражающего фактора», для которого одинаково плохо согласиться на мир и отказаться от него, считает депутат.

Ранее политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Зеленский никогда не откажется от Крыма. По его словам, украинский лидер понимает, что любые заявления об официальном отказе от территорий могут спровоцировать дальнейшие требования.