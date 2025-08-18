Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 14:44

«Англосаксы проиграли»: депутат об итогах саммита России и США

Депутат Водолацкий: саммит на Аляске привел к проигрышу европейских лидеров

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Саммит на Аляске привел к проигрышу европейских лидеров, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, переговоры между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом затронули вопросы, которые останутся закрытыми для третьих лиц, но при этом приблизили мир по многим направлениям.

Подводя итоги встречи Путина и Трампа, можно сказать, что все сходятся к мнению, что во время переговоров были затронуты такие вопросы, которые не будут доведены до сведения руководителей государств. Третьим лицам пока неизвестно, что и как дальше будет происходить. Это приблизило мир по многим направлениям, это однозначно. И как бы канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие нацисты ни пытались сорвать и обнадежить украинского лидера Владимира Зеленского, что политика войны должна продолжаться, им ничего не удалось. Англосаксы уже проиграли, как и проигрывали тысячелетия назад, — пояснил Водолацкий.

Ранее бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш заявил, что Путин стал главным победителем переговоров Москвы и Вашингтона на Аляске. По его мнению, Трамп в итоге склонился к поддержке российской позиции о необходимости полноценного мирного соглашения по Украине вместо временного прекращения огня.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала причину усталости детей после каникул
Идеальный крем-суп из свежих лисичек
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.