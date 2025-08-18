Саммит на Аляске привел к проигрышу европейских лидеров, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, переговоры между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом затронули вопросы, которые останутся закрытыми для третьих лиц, но при этом приблизили мир по многим направлениям.

Подводя итоги встречи Путина и Трампа, можно сказать, что все сходятся к мнению, что во время переговоров были затронуты такие вопросы, которые не будут доведены до сведения руководителей государств. Третьим лицам пока неизвестно, что и как дальше будет происходить. Это приблизило мир по многим направлениям, это однозначно. И как бы канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие нацисты ни пытались сорвать и обнадежить украинского лидера Владимира Зеленского, что политика войны должна продолжаться, им ничего не удалось. Англосаксы уже проиграли, как и проигрывали тысячелетия назад, — пояснил Водолацкий.

Ранее бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш заявил, что Путин стал главным победителем переговоров Москвы и Вашингтона на Аляске. По его мнению, Трамп в итоге склонился к поддержке российской позиции о необходимости полноценного мирного соглашения по Украине вместо временного прекращения огня.