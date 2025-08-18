Реакция водителя спасла российский расчет FPV-дронов от смерти

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:59

Водитель подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ в последний момент заметил на дороге магнитную мину и сумел вывернуть автомобиль, чем спас расчет операторов FPV-дронов в районе Работино Запорожской области, сообщил старший водитель с позывным Механик в беседе с РИА Новости. ВСУ за 15 минут до проезда заминировали дорогу при помощи дрона «Баба-яга», применив магнитные мины, уточнил боец с позывным Депутат.

По дороге за 15 минут до проезда противник с помощью «Бабы-яги» заминировал подъезды дистанционным минированием. Магнитными минами, — сказал Депутат.

Ранее военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин заявил, что российская армия, учитывая накопленный опыт и снижение уровня воды в Днепре, может форсировать реку в южной или северной части Херсонской области. Украинские военные в ряде мест могут столкнуться с неожиданностями, отметил он. Украинская сторона опасается возможного форсирования ВС РФ Днепра, при этом ее собственные попытки высадки десанта не принесли результатов, добавил эксперт.

