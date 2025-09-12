Церемония жеребьевки «Интервидения» состоится 12 сентября в Москве

12 сентября в Москве состоится жеребьевка участников международного конкурса «Интервидение-2025», передает «ВМ». В ходе мероприятия будет определен порядок выступлений финалистов конкурса.

Организаторы пока не раскрывают детали проведения жеребьевки. В «Интервидении-2025» выступят делегации из 18 стран, включая Мадагаскар, Вьетнам, Индию и США. Россию представит артист SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). В конкурсе также участвуют Брэндон Ховард из США, Ван Си из Китая, опытный певец и продюсер из Сербии Слободан Тркуля.

Эксперт по продвижению в СМИ Виктория Тягун отметила, что «Интервидение» выступает как альтернатива известному Евровидению, поэтому на этом мероприятии не следует ожидать провокаций или политических дискуссий. Она предположила, что основное внимание будет уделено патриотическим ценностям, открытости, уважению к культурным обычаям других народов и идее единения через музыкальные выступления.

Ранее певец SHAMAN сообщил, что отменил концерт в Сочи, запланированный на 17 сентября. Это связано с его большой загруженностью по подготовке к международному музыкальному конкурсу «Интервидение-2025». Музыкант выразил уверенность, что сможет провести концерты в курортном городе в другое время.