Китайские военные корабли заметили у спорных островов Китай снова отправил корабли к спорным с Японией островам Дяоюйдао

Береговая охрана Китая провела патрулирование у островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, рассказали в Управлении береговой охраны КНР. Упомянутые острова являются предметом давнего территориального спора между Китаем и Японией. В управлении подчеркнули, что действия береговой службы были направлены на защиту законных прав и интересов Китая.

Корабли береговой охраны Китая 12 сентября провели патрулирование в территориальных водах китайских островов Дяоюйдао, — говорится в сообщении ведомства.

До 2012 года острова находились в частном владении японских граждан, но власти страны решили выкупить спорные территории. После этого корабли китайской береговой охраны начали регулярно проводить патрулирования в их прибрежной зоне.

