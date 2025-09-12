Доллар взлетит до 100 рублей? Курсы валют 12 сентября, что с евро и юанем

Эксперты финансового рынка оценили перспективы пары USD/RUB. Правда ли, что доллар взлетит до 100 рублей, каковы курсы валют сегодня, 12 сентября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 12 сентября

Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 12 сентября, на уровне 85,6647 рубля. До этого регулятор держал валюту на отметке 84,9211 рубля. Так, доллар прибавил 74,36 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется за 84,9074 рубля, прибавляя 0,4119 (0,49%), на 11:10 мск, следует из данных Investing.com.

Что с евро и юанем в пятницу, 12 сентября

Актуальный курс Центробанка для евро составляет 99,7367 рубля против прежнего — 99,8246 рубля. Валюта подешевела на 8,79 копейки. На Forex евро продается за 99,395 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,256 (0,26%), на 11:13 мск.



Юань удерживается регулятором на уровне 11,9373 рубля в пятницу, 12 сентября. Ранее «китаец» стоил 11,8961 рубля и прибавил 4,12 копейки. На международном валютном рынке валюта уходит за 11,9224 рубля, демонстрируя падение в размере 0,0068 (0,06%), на 11:15 мск.

Правда ли доллар взлетит до 100 рублей, прогнозы

Рубль слабеет из-за изменения баланса в потоках валютной ликвидности, заявил финансист Александр Шнейдерман. По его словам, спрос импортеров становится шире на фоне сокращения предложения валюты со стороны компаний-экспортеров.

В сентябре курс доллара составит 80–84 рубля за единицу, заявил NEWS.ru заместитель директора по экономике и промышленности Делового экономического центра развития СНГ эксперт по международной политике Александр Гриф. По его словам, снижение ключевой ставки и налоговые выплаты ослабят российскую валюту.

«Санкционные ограничения и геополитическая напряженность продолжают давить на рубль, ограничивая приток валюты и повышая риски. В начале сентября курс будет 80–82 рубля за доллар — уровень конца лета. Середина сентября: 82–84 рубля за доллар. <...> Конец сентября: 83–84 рубля за доллар — после налоговых выплат рубль слегка просядет при отсутствии новых шоков», — сказал Гриф.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что ослабление рубля может приостановиться, если ЦБ, снизив ставку на заседании 12 сентября, даст жесткий сигнал рынку относительно возможной паузы в ее дальнейшем понижении. Но без этого российская валюта может продолжить снижение. Дополнительный отрицательный эффект создает геополитика — от произошедшего на днях инцидента с падением БПЛА неизвестного происхождения на территории Польши до обсуждения в Евросоюзе нового 19-го пакета антироссийских санкций, добавила эксперт.

По мнению Мильчаковой, наибольшим спросом в России пока пользуется евро, в отличие от доллара и юаня. Это может быть связано с ожидаемой паузой в снижении процентных ставок в еврозоне, а также с неустойчивостью курса доллара из-за судебного процесса вокруг пошлин президента США Дональда Трампа и осложнения отношений между Белым домом и ФРС, уточнила она.

Во Freedom Finance Global на текущей неделе ожидают курс доллара в диапазоне 84–87 рублей, евро — 98–100,5 рубля, юаня — 11,6–12,1 рубля.

