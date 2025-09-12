Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:35

Доллар взлетит до 100 рублей? Курсы валют 12 сентября, что с евро и юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты финансового рынка оценили перспективы пары USD/RUB. Правда ли, что доллар взлетит до 100 рублей, каковы курсы валют сегодня, 12 сентября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 12 сентября

Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 12 сентября, на уровне 85,6647 рубля. До этого регулятор держал валюту на отметке 84,9211 рубля. Так, доллар прибавил 74,36 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется за 84,9074 рубля, прибавляя 0,4119 (0,49%), на 11:10 мск, следует из данных Investing.com.

Что с евро и юанем в пятницу, 12 сентября

Актуальный курс Центробанка для евро составляет 99,7367 рубля против прежнего — 99,8246 рубля. Валюта подешевела на 8,79 копейки. На Forex евро продается за 99,395 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,256 (0,26%), на 11:13 мск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Юань удерживается регулятором на уровне 11,9373 рубля в пятницу, 12 сентября. Ранее «китаец» стоил 11,8961 рубля и прибавил 4,12 копейки. На международном валютном рынке валюта уходит за 11,9224 рубля, демонстрируя падение в размере 0,0068 (0,06%), на 11:15 мск.

Правда ли доллар взлетит до 100 рублей, прогнозы

Рубль слабеет из-за изменения баланса в потоках валютной ликвидности, заявил финансист Александр Шнейдерман. По его словам, спрос импортеров становится шире на фоне сокращения предложения валюты со стороны компаний-экспортеров.

В сентябре курс доллара составит 80–84 рубля за единицу, заявил NEWS.ru заместитель директора по экономике и промышленности Делового экономического центра развития СНГ эксперт по международной политике Александр Гриф. По его словам, снижение ключевой ставки и налоговые выплаты ослабят российскую валюту.

«Санкционные ограничения и геополитическая напряженность продолжают давить на рубль, ограничивая приток валюты и повышая риски. В начале сентября курс будет 80–82 рубля за доллар — уровень конца лета. Середина сентября: 82–84 рубля за доллар. <...> Конец сентября: 83–84 рубля за доллар — после налоговых выплат рубль слегка просядет при отсутствии новых шоков», — сказал Гриф.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что ослабление рубля может приостановиться, если ЦБ, снизив ставку на заседании 12 сентября, даст жесткий сигнал рынку относительно возможной паузы в ее дальнейшем понижении. Но без этого российская валюта может продолжить снижение. Дополнительный отрицательный эффект создает геополитика — от произошедшего на днях инцидента с падением БПЛА неизвестного происхождения на территории Польши до обсуждения в Евросоюзе нового 19-го пакета антироссийских санкций, добавила эксперт.

По мнению Мильчаковой, наибольшим спросом в России пока пользуется евро, в отличие от доллара и юаня. Это может быть связано с ожидаемой паузой в снижении процентных ставок в еврозоне, а также с неустойчивостью курса доллара из-за судебного процесса вокруг пошлин президента США Дональда Трампа и осложнения отношений между Белым домом и ФРС, уточнила она.

Во Freedom Finance Global на текущей неделе ожидают курс доллара в диапазоне 84–87 рублей, евро — 98–100,5 рубля, юаня — 11,6–12,1 рубля.

Читайте также:

План по разделу Украины и удары по своим: новости СВО к утру 12 сентября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 сентября: где сбои в РФ

БПЛА атаковали Москву и Петербург 12 сентября: что известно, разрушения

деньги
новости
курсы
валюты
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Очередность выступлений на «Интервидении» определили при помощи самовара
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.