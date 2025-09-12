Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 11:28

На Западе заявили, что Трамп «прогнулся» в вопросе России

Politico: Трамп под давлением Европы изменил свою позицию по России

Европейским лидерам удалось склонить президента США Дональда Трампа к своей точке зрения по вопросу противодействия России, сообщает Politico. По данным издания, теперь американский лидер считает необходимым принудить Москву к переговорам по Украине и поддержать новые ограничительные меры.

Как отмечает газета, дипломаты ЕС восприняли эту перемену как значительный успех в выстраивании единой трансатлантической позиции. Один из собеседников издания прямо заявил, что «Трамп наконец-то на нашей стороне» и теперь главным вопросом является поиск конкретных механизмов совместных действий.

В то же время европейские чиновники ожидают сложных дебатов с Вашингтоном относительно выбора наиболее эффективных инструментов давления. Один из дипломатов признался, что предстоят «горячие дискуссии» о том, как «на самом деле нанести удар» по российской экономике, при этом необходимо будет договориться с «непредсказуемым» Белым домом.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует предложить странам G7 повысить пошлины на импорт из Индии и Китая из-за закупок ими российской нефти. Предлагается установить размер пошлин в диапазоне от 50% до 100%.

