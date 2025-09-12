Россия резко осудила планы производства Данией ракетного топлива для Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала авантюрой планы запуска производства Данией ракетного топлива для Украины, пишет ТАСС. В ходе брифинга она пояснила, что это свидетельствует об агрессивной милитаристской политике Копенгагена.

Эта авантюра подтверждает враждебный милитаристский курс Копенгагена, который саботирует вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных к России стран усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, — сказала она.

Ранее телеканал TV2 со ссылкой на Датское управление по делам бизнеса сообщил, что украинская компания FPRT запустит производство твердого ракетного топлива. Его планируется разместить рядом с авиабазой Скридструп, где дислоцируются датские истребители F-35.

До этого представитель МИД России с иронией отреагировала на заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о полном запрете закупок российских энергоресурсов. Она с юмором спросила, не собираются ли в ЕС отстреливать перелетных птиц, которые также могут оказаться и над Брюсселем.