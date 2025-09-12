Минобороны намерено повысить свою эффективность с помощью одного метода

Министерство обороны России намерено внедрить инструменты бережливого управления для оптимизации процессов внутри ведомства, сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ, который есть в распоряжении NEWS.ru. Это позволит ускорить выполнение текущих задач и устранить дублирующиеся функции, уточнил министр обороны Андрей Белоусов на соответствующем совещании.

Наша главная задача, которую мы должны решить, о ней уже говорили на Коллегии Министерства обороны, непрерывно и системно проводить оптимизацию процессов повседневной деятельности и создать соответствующую внутреннюю компетенцию, — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Для достижения поставленных задач важно уделить внимание формированию у военных специалистов необходимых компетенций и устойчивых навыков в данной области, уточнил Белоусов. При этом при внедрении инструментов бережливого управления важно внимательно изучить действующие процессы и выбрать, к каким из них применим данный инструмент, добавил глава ведомства.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал главную особенность Минобороны при Белоусове — ведомство не занимается самопиаром. Все усилия брошены в первую очередь на объективное освещение событий СВО, уточнил журналист.