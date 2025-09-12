Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025

Трамп готовит санкционный удар по Китаю через G7

FT: США потребуют от стран G7 увеличить пошлины против Китая и Индии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться от стран G7 увеличения пошлин на Индию и Китай из-за их закупок российской нефти, сообщает Financial Times. Официально эта позиция будет озвучена 12 сентября во время виртуального совещания министров финансов «Большой семерки», в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. По данным источника издания, размер пошлин предлагается установить на уровне от 50% до 100%.

США будут оказывать давление на страны G7, чтобы они резко подняли пошлины в отношении Индии и Китая из-за закупок российской нефти, — говорится в статье.

Ранее министр торговли Говард Латник выразил мнение, что США могут заключить торговое соглашение с Индией, если она откажется от закупок российской нефти. Он подчеркнул, что все зависит от готовности Нью-Дели изменить энергетическую политику.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что Европейский союз фактически отклонил просьбу президента США высокие пошлины на некоторые товары из Китая и Индии. Там уточнили, что ЕС придерживается мнения: блок не использует тарифы в качестве санкционного инструмента.

